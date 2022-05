Venerdì e sabato le prove galluresi.

Non finiscono mai gli eventi motoristici in Sardegna, ma quello del prossimo fine settimana è sicuramente il più atteso: il Rally Italia Sardegna, tappa del Campionato Mondiale di Rally, tutto da svolgersi nel nord Sardegna, tra Gallura, Anglona e Nurra.

Mentre sono già iniziati i test di alcuni piloti, con Ott Tanak che pubblica il suo on-board, ci si prepara all’avvio ufficiale di giovedì 2 giugno con lo shakedown di Olmedo. Ma sarà dal venerdì che le auto dei campioni percorreranno le strade galluresi.

Il Rally Italia Sardegna partirà con le prove ufficiali venerdì da Olbia con la prima prova che si snoderà dal centro città fino a Cabu Abbas per 3,23 kilometri per la quale è prevista la diretta TV dalle 18. Per tutta la mattina le auto correranno sulle strade che si snodano tra la Gallura e il Logudoro con i due passaggi sui tracciati Terranova e Monti di Alà – Buddusò dalle 7 fino alle 14 circa. Solo dopo cinque prove speciali i piloti si dirigeranno verso Alghero, dove l’evento farà sede. Anche nel pomeriggio la Gallura verrà sfiorata dal Rally con le prove speciali 7 e 9 Sedini – Castelsardo con partenza del primo passaggio alle 16.

Ritorno in Gallura sabato mattina, con la prova di Tempio Pausania con partenza alle 7:45 che si conferma in calendario per il terzo anno consecutivo e che vedrà le auto partire dal Parco di Rinaggiu per poi risalire la collina di San Giorgio e lanciarsi verso la sottostante chiesa di San Bachisio. Poco prima delle 14 i piloti torneranno in territorio di Buddusò per sfidarsi sul tracciato di Coiluna – Loelle per le prove speciali 14 e 16 trasmesse in diretta TV. Assente quest’anno l’altra prova gallurese la Aglientu – Santa Teresa che l’anno scorso ha rappresentato la power stage, la prova finale che attribuisce punti speciali per la classifica. La giornata di domenica invece si concentrerà sulla costa occidentale, con le prove di Cala Flumini e Sassari – Argentiera.