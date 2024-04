Rapinato nel centro di Olbia, banditi in fuga con 50mila euro

Un uomo è stato rapinato di 50mila euro a Olbia.

Durante la notte, nel centro di Olbia, si è verificata rapina. Due uomini, armati di coltello e mascherati, hanno assalito un imprenditore mentre attraversava il centro storico a bordo della propria auto.

Successivamente, stando a quanto riporta L’Unione Sarda, l’uomo sarebbe stato costretto a cedere oggetti di valore e una somma di denaro stimata intorno ai 50mila euro.

In aggiunta al bottino, i rapinatori avrebbero sottratto anche le chiavi dell’auto, presumibilmente per ostacolare un eventuale inseguimento. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Sassari.

