Incidente per un ormeggiatore di Porto Rotondo.

Attimi di terrore ieri sera per un incidente in mare a Porto Rotondo tra le 17:30 e le 18:00. Un ormeggiatore della marina del porto turistico è stato sbalzato in acqua dal suo stesso gommone. Secondo alcune testimonianze l’imbarcazione avrebbe iniziato a girare su sé stessa, travolgendo l’uomo più volte. Il gommone impazzito sarebbe stato fermato con difficoltà dagli operatori del porto, attraverso una corda.

Riportato a riva privo di sensi dai colleghi, l’operatore portuale è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso di Olbia e sottoposto a una tac.

Le condizioni dell’ormeggiatore, a dispetto della dinamica, sono miracolosamente buone. Sarebbero state riscontrate qualche forte contusione e un principio di annegamento, per via dell’ingestione copiosa di acqua marina. Ma sarebbe cosciente e non in pericolo di vita.

