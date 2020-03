Il rapper Salmo si mette in quarantena: “L’unico modo contro il coronavirus”

Il messaggio ai suoi fan.

Anche Salmo, come molti artisti in questi giorni, ha deciso di mandare un messaggio forte per sensibilizzare i suoi fan sul tema coronavirus.

Il rapper di Olbia ha chiesto di stare in casa ed limitando le uscire solo per lo stretto necessario e non andare luoghi affollati. Inoltre ha comunicato che il suo tour europeo è stato rimandato ad ottobre.

Lo stesso Salmo infatti in queste ore sta tornando a Olbia annunciando che resterà in quarantena: “L’unico modo per risolvere il problema coronavirus”.

(Visited 2.964 times, 101 visits today)