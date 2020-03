Le vendite dei supermercati per il coronavirus.

In alcuni supermercati le ceste della frutta e della verdura erano insolitamente vuote, come in alcuni Eurospin. In altre le casse d’acqua iniziano a non riempire più la fila, come al Conad di via Galvani a Olbia.

Poi ci sono i supermercati dove si entra a gruppi di tre, come l’Md di Arzachena. E chi va a fare la spesa con guanti e mascherina. Non sarà una ressa alla dispensa, come si è visto nei giorni scorsi, quando l’allarme coronavirus ha iniziato a suonare in Italia, ma in tanti hanno riempito il carrello anche oggi in tutta la Gallura.

Sarà per eccessiva prudenza, sarà per scaramanzia, ma si portano a casa, soprattutto, prodotti freschi, magari da surgelare successivamente, e si fa scorta di acqua. Mascherine ed amuchina è già diventata merce rara da tempo. Se la chiedi ai commessi ti guardano con aria sconsolata. Ma indubbiamente vedere le corsie che si svuotano fa un certo effetto.

