Annalisa torna al Red Valley di Olbia: ”Ci tenevo a fare un video”

La cantautrice Annalisa felice di tornare al Red Valley.

L’undicesima edizione del Red Valley Festival si preannuncia come una delle più spettacolari di sempre, e il merito è anche del ritorno di Annalisa. La popstar dei record ha commentato la sua partecipazione tramite i social dichiarando il suo entusiasmo di prendere parte alla manifestazione proprio il giorno di Ferragosto.

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Annalisa.

Non è una novità vedere il nome di Annalisa nel cartellone della kermesse olbiese, ma il suo ritorno nel 2026 ha il sapore di una consacrazione definitiva. Dopo il successo travolgente del tour nei palasport di inizio anno, l’artista ligure tornerà nella cornice di Olbia per celebrare l’estate insieme ai suoi fan. Attraverso una storia condivisa sui suoi profili ufficiali, la cantante non ha nascosto l’entusiasmo: ha parlato della gioia di tornare in quella che ormai considera una “seconda casa” estiva, sottolineando come l’energia del pubblico sardo sia, per lei, un elemento insostituibile. “Ci tenevo a fare un video per comunicare la mia gioia”, comincia così la storia della popstar italiana.

Il cast del 2026.

L’edizione di quest’anno, che si svolgerà dal 13 al 15 agosto, vede una programmazione densa di star del panorama urban, pop e rap italiano. Ci saranno alcuni ritorni, ma anche tanti debutti in questa nuova edizione del Red Valley, che nomi arrivano dal Festival di Sanremo. La giornata inaugurale del 13 agosto sarà dedicata a sonorità variegate e intense, con la partecipazione di Achille Lauro (nella sua unica data estiva), affiancato da artisti come Bresh, Chiello, Clara, Ditonellapiaga e Boss Doms.

Il 14 agosto il palco si trasformerà nel tempio del rap e della trap più cruda, accogliendo nomi del calibro di Shiva, Kid Yugi, Noyz Narcos, 22Simba e Promessa, garantendo una notte ad altissima tensione ritmica. Infine, la serata di Ferragosto, il 15 agosto, vedrà proprio Annalisa come colonna portante di un evento che ospiterà anche pesi massimi come Sfera Ebbasta ed Ernia. Insieme a loro, completeranno la festa del 15 agosto anche Samurai Jay, Sayf e i Rrari dal Tacco, per un mix di pop e urban che promette di far ballare l’Olbia Arena fino all’alba.

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