“Regalo gatto Bengala”, ma chiedono soldi. La truffa gira anche in Gallura

La truffa del gatto Bengala anche in Gallura.

C’è chi gli animali li adotta e c’è chi li desidera di razza e quella del Bengala è una delle specie di gatto più richieste e più costose, che vale intorno ai 2mila euro. Impossibile trovarlo in regalo e quando si trovano annunci simili la truffa è in agguato.

L’ultimo raggiro social è arrivato anche in Gallura, dove alcune persone nei giorni scorsi hanno pubblicato alcuni annunci in cui offrivano in regalo un cucciolo di gatto Bengala. Pare che qualcuno ci sia anche cascato, contattando la proprietaria che “non poteva più tenerlo” per averlo in regalo. Il testo è sempre lo stesso e recita: “È la mia gattina del Bengala che affido ad una famiglia di animali gentili e affettuosi. la situazione in cui mi trovo attualmente non mi permette proprio di occuparmene , per questo cerco famiglie di buona volontà perché so che ci sono”.

Centinaia di truffe simili si sono diffuse anche nel resto dell’Italia. Ovviamente quando la persona viene contattata si riceve una risposta automatica e probabilmente il truffatore viene da un altro Paese. Al raggirato vengono chiesti dei soldi per portarlo in Italia. Ma il gatto nemmeno esiste.

