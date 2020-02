Rimborso dei biglietti Air Italy, la comunicazione della compagnia

I rimborsi.

Come comunicato direttamente via email a tutti i passeggeri in possesso di un biglietto emesso per i voli in partenza dopo il 25 febbraio 2020 – acquistati tramite i canali diretti sito web/Call Center/APP – Air Italy intende informare che procederà al rimborso di ciascun biglietto nel minor tempo possibile.

Il rimborso verrà corrisposto attraverso lo stesso strumento di pagamento che è stato utilizzato da ogni singolo cliente e riguarderà l’importo totale relativo ai servizi Air Italy acquistati.

In riferimento alle richieste di rimborso, la Compagnia desidera scusarsi per il ritardo nel dare riscontro alle richieste pervenute alla casella di posta elettronica refunds@airitaly.com e al numero del Call Center il quale, se pur potenziato, deve evadere un numero di chiamate molto elevato.

