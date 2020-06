Ripartono le visite con le impegnative nei distretti della Gallura

Priorità alle impegnative urgenti e brevi, le altre attivate nei prossimi giorni.

Prosegue la riorganizzazione all’interno della Assl di Olbia per la ripresa delle attività programmate: oltre al distretto di Olbia, anche l’attività specialistica dei distretti di La Maddalena e Tempio Pausania è ora prenotabile attraverso il Centro Unico di Prenotazione (Cup).

La Assl di Olbia, sulla base delle linee guida fornite dalla Direzione della Ats, è impegnata da settimane in un processo per la graduale ripresa delle visite specialistiche: gli uffici del Cup hanno riorganizzato le agende per la pianificazione dell’attività e sono ora state inserite in prenotazione per i tre distretti della Assl tutte le visite con impegnativa con priorità “U” di Urgente (da garantire entro le 72 ore dalla prescrizione) e “B” di “breve”, ( che devono esser garantite entro dieci giorni dalla prescrizione), oltre alle chiamate di tutti gli appuntamenti sospesi a causa del coronavirus dal mese di marzo.

Nei prossimi giorni anche l’attività di specialistica ambulatoriale dei tre ospedali galluresi verrà inserite a Cup, e in seguito, completato il richiamo di tutti i pazienti sospesi a causa del Covid, in tutta la Assl verranno riaperte le agende anche alle impegnative classificate con codici di priorità “D” e “P” (Differibile e Programmata).

Attualmente, quindi, nei Distretti di La Maddalena, Olbia e Tempio Pausania, l’utenza con impegnativa con i codici “U” di urgente e “B” di breve deve prenotare l’appuntamento attraverso il Centro Unico di Prenotazione, raggiungibile da cellulare componendo i numeri 0789 53659 – 53692, oppure da rete fissa il numero verde gratuito 1533 (il call center è attivo dalle ore 8 alle 18). Per il pagamento delle prestazioni o regolarizzazione delle ricette, invece, sono a disposizione le varie casse ticket della Assl Olbia, oppure è ora possibile pagare online, tramite PagoPA, le prestazioni prenotate sul cup nelle strutture pubbliche della Regione Sardegna.

(Visited 230 times, 235 visits today)