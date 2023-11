Da San Teodoro a Porto Cervo i ristoranti in Gallura mantengono la stella Michelin.

Non ci sono nuove aggiunte ai ristoranti stellati in Gallura e in Sardegna, che rimangono sei in totale. La guida Michelin conferma la stella per Confusion a Porto Cervo con lo chef Italo Bassi. Mantengono il riconoscimento anche Somu ad Arzachena-Baja Sardinia con lo chef Salvatore Camedda, Gusto By Sadler a San Teodoro con lo chef Claudio Sadler.

Confermato anche Fuoco Sacro a San Pantaleo in Gallura con lo chef Luigi Bergeretto, che è stato aggiunto alla lista lo scorso anno. Nel resto della Sardegna è stato confermato anche Dal Corsaro a Cagliari con lo chef Stefano Deidda e e Fradis Minoris a Pula con lo chef Francesco Stara, che ottiene anche la Stella Verde della sostenibilità per il terzo anno consecutivo.

