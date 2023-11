￼Cosa sono le cerniere a scomparsa e perché sceglierle

Il mondo degli infissi è fatto di componenti che possono apparire di minore importanza, almeno all’apparenza, ma che non lo sono affatto.



È questo il caso delle cerniere, il cui congegno risulta costituito da un paio di elementi strutturati su un perno: è questo elemento a consentirne la rotazione.



Il materiale in cui vengono prodotte è di origine metallica. Parliamo, nello specifico, dell’acciaio, bicromato oppure nichelato, dell’acciaio inossidabile e dell’ottone.



Diverse le tipologie presenti in commercio e tra le più interessanti troviamo le cerniere a scomparsa resistenti per porte e ante, le quali si caratterizzano per la peculiarità di poter essere installate in maniera versatile risultando invisibili.



Su quali prodotti possono essere montate? Si va dai serramenti in legno, PVC, acciaio e alluminio passando per scuri e persiane nonché per un’ampia varietà di porte. Tra queste troviamo le soluzioni blindante, quelle in legno e in laminato, i portoncini d’ingresso.



Nell’articolo che andate a leggere vi raccontiamo qualcosa di più sulle cerniere a scomparsa, analizzandone le caratteristiche e i motivi che le rendono interessanti per la scelta.

Cosa sono le cerniere a scomparsa?

Le cerniere a scomparsa sono note anche, da parte degli addetti ai lavori, con la denominazione di cerniere nascoste o invisibili.



Vengono installate nella parte interna della porta o del telaio, così da mantenersi pienamente camuffate alla vista nel momento in cui il serramento risulta chiuso.



Presentano un’estetica essenziale e che appare pulita, molto più di quanto accade nelle versioni di stampo tradizionale: decisamente più visibili. È per questa ragione, del resto, per cui stanno conoscendo una diffusione crescente.



Risultano l’ideale per chi desidera un design semplice e al contempo pratico, che presenta una continuità con l’elemento che si va a sorreggere.

Le caratteristiche e i vantaggi delle cerniere invisibili

Le cerniere di stampo classico sono quelle a battente: si possono ammirare nella maggior parte dei serramenti, dove rimangono spesso in primo piano. Questo sempre che non siano dotate di un copricerniera del medesimo colore dell’infisso o della maniglia.



Le soluzioni a scomparsa, essendo predisposte tra l’anta e il telaio, che risultano così complanari, consentono di evitare il ricorso a un simile stratagemma. Il vantaggio è in termini di estetica come di praticità.



In alcune versioni l’apertura viene conseguita a 90°: un valore aggiunto in special modo per le finestre. Il sistema, infatti, si presta a essere integrato con quello della posa in opera di un elemento posto a metà muro.



In questo modo il serramento detiene una capacità di estensione limitata, ma in maniera naturale, dal momento che non va a sbattere contro la parete.



Alcune cerniere nascoste di ultima generazione permettono di ampliare l’apertura fino a 180°, andando ad assicurare l’opportunità di ribaltare l’anta a diretto contatto con il muro. La posa del telaio viene fatta, a livello del serramento, a filo muro nella parte interna.

Regolazione ed estetica delle cerniere a scomparsa

Le cerniere nascoste possono essere regolate su due oppure tre assi. Ciò garantisce una gestione perfetta dell’apertura senza che si debbano per forza smontare le ante.



L’estetica, come abbiamo accennato, rappresenta uno dei tratti vincenti di questa componente accessoria. Il suo vero punto di forza, potremmo dire, insieme al fatto che è possibile provvedere all’installazione su una molteplicità di porte e finestre, a fronte di una versatilità davvero notevole.

