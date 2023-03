La roccia dell’Orso di Palau sarà a Freedom.

Palau sarà protagonista di una puntata di Freedom “Oltre il confine”, che andrà in onda su Italia 1, in prima serata (21:25), lunedì 20 marzo. Roberto Giacobbo si recherà a Palau, in particolare presso la spettacolare ed affascinante Roccia dell’Orso.

In questo luogo Giacobbo indagherà su un mistero che da tempo rimane uno dei più affascinanti. La nostra Terra è in grado di produrre energie curative per l’uomo? Probabilmente è l’omerico luogo di incontro di Ulisse con i giganteschi Lestrigoni, che distrussero la sua flotta alla fonda, secondo le storie narrate ne “L’Odissea”.

Spettacolari immagini, che in queste prime settimane di bel tempo, col solstizio di martedì 21 marzo, preannunciano l’arrivo della primavera. Con la sua attenta ricerca di teorie e prove “Oltre il Confine” dello scontato, Giacobbo va a Palau per comprendere se “esistano sul nostro pianeta luoghi energicamente positivi e altri negativi” se ”sia tutta una questione di ‘sintonizzazione’”. Sarà un suggestivo viaggio attraverso i territori sardi, per scoprire luoghi nei quali si dice esistano pietre ‘curative’. Ci si interrogherà su quanto questo possa influire nella vita dell’uomo, certi oltre ogni dubbio, che la bellezza di questi luoghi regali una più felice a chi li vive.

Da sabato 1 aprile e sino a domenica 5 novembre, la Roccia dell’Orso di Palau sarà nuovamente aperta al pubblico per le visite. Sarà arricchita da tanti nuovi pannelli illustrativi della flora, della fauna, della geologia, dei paesaggi, della storia e delle leggende, che in questi luoghi spettacolari portano ogni anno tante decine di migliaia di persone.