La nuova puntata di Freedom su Italia 1.

Nella quinta puntata della quarta serie di Freedom oltre il confine Roberto Giacobbo tornerà di nuovo nella nostra amata isola. La Sardegna possiede una grande quantità e varietà di piante medicinali, che oggi attirano le aziende farmaceutiche di tutto il mondo.

Ma queste risorse preziose, che la natura ha donato, da sempre sono state sfruttate dalla medicina popolare attraverso formule segrete tramandate di generazione in generazione. Fino a pochi anni fa si stima ci fossero circa 2000 persone in tutta la Sardegna, capaci di utilizzare in modo sapiente le erbe officinali che crescono spontanee in terra sarda. Un sapere antico, legato a un rapporto intenso con la terra, che oggi rischia di andare perduto.

Freedom incontrerà uno degli ultimi depositari di questa tradizione secolare, specializzato nel trattare le ustioni con risultati sorprendenti, sempre senza fine di lucro. Il servizio è stato realizzato con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission e con il supporto dei Comuni di Tempio Pausania, Santu Lussurgiu e con il Comune di Monti.

In questa puntata Roberto Giacobbo condividerà anche un permesso veramente speciale concesso dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: : per la prima volta le telecamere televisive entreranno nella Privata Traiani Domus, la casa privata dell’imperatore Traiano nel centro di Roma. Le sue sale, a 10 metri sotto l’attuale manto stradale, sono splendidamente affrescate e perfettamente conservate e non sono mai state mostrate in televisione.

Come era vivere nell’antica Roma? Di quali ambienti raffinati poteva godere un importante personaggio dell’epoca? Alcune risposte sono riemerse dalle nebbie del tempo in uno dei sette colli di Roma: l’Aventino. La squadra di Freedom si calerà attraverso un tombino nelle viscere di questo famoso colle per documentare come si viveva nella casa di un futuro imperatore. Un vero e proprio tesoro nascosto la cui bellezza sembra non essere stata scalfita dal tempo, un luogo veramente esclusivo nel quale non è possibile entrare.

Freedom si recherà poi nella regione più a oriente d’Italia: la Puglia, famosa per le sue spiagge, per i suoi borghi, la sua cucina e per il calore della sua gente. Eppure esiste un altro volto di questa terra, un volto nascosto, un volto sotterraneo: alcune zone della Puglia presentano infatti un territorio carsico, ricco di grotte naturali e di canyon, dove l’uomo ha scavato rifugi e abitazioni fin dalla preistoria. Una civiltà che si è sviluppata lungo i margini di burroni e gravine, dove gli uomini hanno ricavato ambienti di lavoro ma anche luoghi di preghiera. Roberto Giacobbo sarà a Mottola, alla scoperta di quelle che vengono chiamate le Grotte di Dio, chiese scavate nella roccia che nascondono dei veri e propri capolavori, e poi in Salento, a Presicce e a Lizzanello, dove il sottosuolo custodisce decine di frantoi ipogei, vere e proprie industrie dell’olio che per secoli hanno illuminato l’Europa.

Nel nuovo episodio del Museo dell’impossibile Roberto Giacobbo mostrerà degli oggetti dai poteri misteriosi come i chiodi della bara di un esorcista o un pugnale tibetano che la tradizione vuole sia stato usato per imbrigliare e purificare le energie negative.

Ponti, strade, fortezze, castelli: sono queste le grandi opere che sopravvivono al tempo e alla storia, che hanno segnato la nostra civiltà, nel passato e nel presente. Ebbene, nel corso dei secoli, le costruzioni più importanti non sono nate dai progetti di semplici architetti, ma dal lavoro e dagli sforzi di un corpo militare altamente specializzato, che ancora oggi rappresenta un’unità strategica all’interno di ogni esercito: è il corpo del Genio Militare, nato ai tempi dell’antica Roma. Gli ingegneri e gli architetti militari hanno realizzato opere che hanno dato un contributo fondamentale non solo allo svolgersi delle operazioni belliche, ma anche al progresso tecnologico della società civile. Roberto Giacobbo ripercorrerà alcune tappe fondamentali della scienza e della tecnica attraverso i tesori custoditi dall’Istituto Storico dell’Arma del Genio dell’Esercito Italiano, un museo che racchiude alcune tra le più importanti opere e invenzioni frutto dell’ingegno italiano, dall’Unità ad oggi.

Infine, a grande richiesta si tornerà a parlare dei misteri di Rennes-le-Château per raccontare le ultime scoperte nel paese del sud della Francia che secondo molti custodirebbe un misterioso tesoro. Cosa rese improvvisamente ricco il parroco del paese, nel settembre del 1891? Le enormi ricchezze di Roma portate dai barbari in Francia? il mistico tesoro dei Catari? O addirittura il Santo Graal? C’è chi parla di un antico segreto custodito in una camera nascosta sotto la chiesa.

