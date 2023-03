Il bambino denuncia di nuovo il degrado a Olbia.

Diversi mesi fa un bambino di Olbia aveva fotografato il degrado a San Simplicio, segnalando le condizioni precarie del quartiere in cui vive. Ora lo stesso bimbo è tornato sugli stessi luoghi e ha scattato nuove fotografie sullo stato di via Andrea Doria.

Il padre del bimbo si è sfogato sui mancati provvedimenti per risolvere la situazione di degrado in una zona centrale della città. “Oggi, nonostante abbiamo anche chiamato chi di dovere in comune per poter visionare la situazione – dice il papà -, nessuno si è mai presentato né tantomeno interessato a verificare il pietoso stato in cui noi residenti e non dobbiamo vivere e accompagnare i bambini a scuola”.

L’uomo dice che il bimbo è rimasto molto deluso da questa situazione e ha deciso di scattare nuove fotografie. “In questa zona continuano a trafficare spacciatori, ladri e tanto altro – dice preoccupato il papà del bambino -, non esistono marciapiedi, buche per strada segnalate e mai aggiustate, macchine che corrono velocissime anche la mattina, e bimbi e genitori con la paura di essere investiti. Allora noi ci chiediamo… questa è Olbia?”.

Il piccolo Federico, di quasi 9 anni, ha girato anche un video in cui mostra la vergognosa situazione di via Andrea Doria. “Guardate noi bambini come siamo costretti ad andare – protesta il bimbo -, con i rovi sulla strada. Poi c’è molta sporcizia e lì c’è pure una casa abbandonata e vecchia. C’è molta spazzatura e lì c’è una casa con pietre che magari possono cascare. Il tetto è rotto quindi può cascare qualche pietra in testa. Non è ancora migliorato niente. La strada è tutta rotta e ci sono solo pietre”. Il giovanissimo olbiese ha poi indicato il pericoloso percorso per andare a scuola, dove non esiste una strada.

