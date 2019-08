La scomparsa dell’ex ministro Saccomanni.

Più discreta della Costa Smeralda, ma altrettanto ben frequentata, da anni Puntaldia è meta delle vacanze di molti politici italiani. Tra questi amava trascorrevi i suoi momenti di relax anche l’ex ministro del Tesoro Fabrizio Saccomanni.

Ed è proprio mentre si trovava a Puntaldia che oggi, 8 agosto, l’ex ministro Saccomanni, 76 anni, è venuto a mancare improvvisamente. Un dolore inaspettato che ha colpito l’amministrazione comunale di San Teodoro nel cui territorio era, appunto, ospite.

“Mi dispiace molto che venga a mancare così un personaggio che molto ha contribuito alla vita politica italiana e che sia venuto a mancare mentre si trovava nel nostro territorio in un momento di rilassamento”, ha commentato il sindaco di San Teodoro Domenico Mannironi.

“Non posso che esprimere il mio cordoglio alla famiglia – conclude Mannironi- È stata una persona che si è impegnata per l’Italia in modo esemplare e non posso che essere addolorato per questa perdita”.

