Al via a Monti la prima sagra del vino novello, ecco la data

La sagra del vino novello a Monti si terrà il 2 dicembre.

A Monti prende il via la prima sagra del vino novello. Si terrà sabato 2 dicembre, alle 11 con l’apertura degli stand e continuerà fino alle 21. Il paese a pochi chilometri da Olbia sarà protagonista di un evento inedito e che riunisce molti appassionati di vini.

L’evento si svolgerà nella centrale Via Roma e in Piazza Regina Margherita. Saranno presenti vini novelli francesi come Beaujolais Gamay Vination e Beaujolais Gamay Bocuse, vini nazionali come novelli friuliani, piemontesi e toscani, di toroldego e canaiolo, vini sardi delle cantine produttrici del novello e vini novelli locali di Monti.

Saranno inoltre presentati vini fermi dalla Strada del Vermentino. Tutte le degustazioni saranno senza limiti e completamente gratuite. Ci saranno anche stand di street food che offriranno arrosti, fritti e dolci. Alle 18:30 in Piazza Regina Margherita verrà distribuita gratuitamente una torta gigante ai presenti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui