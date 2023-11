Taekwondo, il team di Olbia sul podio al trofeo Karyu

Il team di Olbia di Taekwondo sul podio al trofeo Karyu.

Il team di Olbia ha trionfato al trofeo Karyu di Taekwondo. Si è svolto ieri a Sassari, presso il Pala Santoru, il trofeo Karyu, un trofeo regionale di taekwondo specialità forme. Circa 223 atleti provenienti da tutta la Sardegna si sono scontrati su tre quadrati di gara.

Il team olbiese ASD Angedras Taekwondo del maestro Antonio Carta, dopo una lunga preparazione al planet fitness Olbia il martedì e giovedì, si è presentato con 9 atleti in gara ottenendo 9 medaglie e la coppa come prima società classificata.

A prendere la medaglia d’oro sono stati Nicholas Contini, Andrea Tomeo, Daria Dinu, Thomas Aru. Argento per Mattia Petta, Amelie Deiana, Gabriele Padre. Bronzo per Jacopo Aru e Andrea Mura.

“Sono orgoglioso per quanto dimostrato dai ragazzi in gara oggi – ha detto il maestro Antonio Carta -. Sono stati grandiosi. Grazie alle loro vittorie siamo stati premiati come prima società classificata. Questa è stata la prima gara della stagione. Lavoriamo sodo in vista dei prossimi impegni”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui