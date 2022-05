Il nuovo disco del rapper di Olbia.

Dopo il suo debutto nel cinema e dopo il successo del suo precedente album, Flop, Salmo torna con un nuovo disco che si chiamerà ”Blocco 181 – Original Sondtrack”, come la sua serie Tv prodotta da Sky e uscirà il 27 maggio.

Il suo nuovo lavoro sarà composto da 11 brani con sonorità rap e hip-hop. Il disco si rifà alla serie tv e parlerà di conflitti generazionali e di lotta per la conquista del potere in una Milano multietnica di periferia. Si tratta, infatti, delle colonna sonora del suo progetto televisivo che uscirà il 20 maggio, dove è supervisore, produttore musicale e creativo e per la prima volta attore.

L’artista olbiese, che nel frattempo si sta godendo le vacanze nella sua città natale, non ha ancora rivelato i nomi dei rapper e cantanti che hanno collaborato al progetto, ma ha svelato la copertina che è apparsa in molti luoghi del capoluogo lombardo.