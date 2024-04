Un gatto incastrato in una bottiglia a San Teodoro, l’allarme.

Un gatto è rimasto intrappolato in una bottiglia a San Teodoro. L’allarme è stato lanciato ieri da un abitante della zona, che ha scritto all’associazione “Libera animali” di San Teodoro, che lo ha rilanciato appellandosi disperatamente agli abitanti del posto.

L’appello dell’associazione.

“Una nostra volontaria, subito dopo la ricezione del video, ha perlustrato la zona e non ha trovato il gatto – si legge nell’appello -. Ma ha incontrato dei turisti che le hanno detto di avere provato in 3 a catturare il gatto, purtroppo senza successo. Vari concittadini e le volontarie continuano a perlustrare la zona, e purtroppo nessuno ha rivisto il gatto”.

“Sicuramente spaventato dalle varie persone, si è nascosto in qualche in qualche villa nei dintorni e bisognerebbe entrare nelle proprietà private scavalcando muri – prosegue l’appello -. Abbiamo avvisato i vigili del fuoco e la guardia forestale che sono impegnati con un incendio e non ci hanno dato la loro disponibilità. Questo appello è stato fatto perché chiunque veda animali in difficoltà, possa aiutarli. Speriamo che nessun gesto cattivo sia stato fatto nei confronti dell’animale, e ricordiamo che sarebbe meglio usare ciotole basse, dove nessun animale possa incastrarsi. Seguiranno novità e speriamo positive”.

Il mistero del gatto nella bottiglia.

Il video è diventato in poche ore virale, e gli utenti hanno avanzato le più disparate ipotesi. Dal fatto accidentale, alla cattiveria di qualche teppista senza scrupoli. Numerose persone si sono offerte di andare a cercare il gatto, e alcune lo hanno fatto, ma senza risultati.

Il lieto fine.

Poi, questa mattina, il lieto fine: “Ore 10:30, trovato e liberato“, si legge in un comunicato dell’associazione. Che ammonisce: “Togliete tutti i barattoli, le bottiglie e qualunque cosa possa comportare il pericolo per gli animali”.

Sotto, la foto dell’animale, finalmente liberato, e il video del gatto quando era intrappolato nella bottiglia.

Il gatto dopo la liberazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui