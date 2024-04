La Porto Cervo Racing è pronta per il Rally storico Costa Smeralda

Due i co-piloti della Porto Cervo Racing al via del Rally Costa Smeralda

In attesa del rally storico Costa Smeralda per la scuderia Porto Cervo Racing il mese di aprile è iniziato con top ten, vittorie di gruppo e classe. Nel 25° anno di attività, il Team presieduto da Mauro Atzei continua a conquistare successi e si prepara al 7° Rally Internazionale Storico Costa Smeralda-Trofeo Martini che vedrà al via due co-piloti.

Continua a pieno ritmo la stagione agonistica della Porto Cervo Racing. La scuderia, presieduta da Mauro Atzei, si complimenta con i suoi portacolori per gli ottimi risultati conquistati anche nel mese di aprile. In Toscana, il pilota Nicola Tali coadiuvato alle note da Piercarlo Capolongo (Skoda Fabia RS con la livrea Fiorentini), ha conquistato l’ottavo posto assoluto al Rally della Val d’Orcia (6° nel CIRT) e, dopo le prime due gare, occupa la quinta posizione nella classifica conduttori (provvisoria) del Campionato Italiano Rally Terra.

Lo scorso fine settimana, l’equipaggio Porto Cervo Racing formato da Paolo Moricci e Paolo Garavaldi, su Renault Clio Rally4 (curata dalla divisione sportiva dell’azienda La T Tecnica) ha vinto il gruppo RC4N, la classe Rally4 e ha chiuso al dodicesimo posto assoluto al 48° Trofeo Maremma valido come prova della Coppa Rally 7ª zona.

Infine, in Sardegna, sulla pista di Tramatza, il pilota Mirco Lorrai (Renault Clio Rally5) ha primeggiato nel gruppo RSP e nella classe RS1.6P (14° assoluto) al 1° ABC Motor Challenge.

Prossima gara. Venerdì 19 e sabato 20 aprile la Porto Cervo Racing sarà presente al 7° Rally Internazionale Storico Costa Smeralda-Trofeo Martini (valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche) con due co-piloti: Fabrizio Musu leggerà le note a Cesare Bianco su Porsche 911 S (#44) e Giuseppe Maccioni coadiuverà alle note Lino Manca su Renault 5 Alpine (#66).

Il programma prevede la partenza e l’arrivo a Porto Cervo, due tappe (122,44 chilometri cronometrati e 523,78 complessivi) con dieci prove speciali: venerdì la San Pasquale e Luogosanto da correre due volte e sabato le speciali Lu Colbu, Badesi e Figaruja da ripetere sempre due volte.

