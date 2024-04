Leandro primo italiano a ricevere Les Clefs D’or ad Amsterdam

Da San Pantaleo all’Olanda, Leandro Solinas è il primo italiano a ricevere Les Clefs d’Or ad Amsterdam. Questa è un’associazione professionale di Concierges d’Hotel, il cui simbolo, indossato sul bavero dell’uniforme, contraddistingue il professionista del servizio d’accoglienza nei più pregiati alberghi al mondo. L’ingresso di Leandro all’interno di questa associazione è stato sancito il 18 marzo con una cerimonia, dopo la quale la sua professione ha subìto un notevole salto di qualità. “Il compito del Concierge Clefs d’Or – spiega Leandro – è la piena soddisfazione degli ospiti, i cui desideri vengono esauditi in modo rigoroso e puntuale. La nostra forza risiede negli altissimi standard di perfezione e in una rete di conoscenze e collegamenti internazionali. Questa ci permette di far fronte a richieste ordinarie, ma, soprattutto, straordinarie”.

Gli esordi, le esperienze all’estero e l’arrivo in Olanda

Leandro, originario del piccolo borgo di San Pantaleo, ha iniziato il suo percorso nel settore dell’accoglienza nel 2011: “Ho cominciato a prestare dei servizi simili a quelli di un concierge per una compagnia di yacht di lusso in Costa Smeralda. Qui mi sono innamorato di questo lavoro e ho deciso di muovere il passo successivo all’interno degli hotel”. Dopo diverse esperienze di studio e lavoro all’estero tra Inghilterra, Irlanda, Spagna, Germania, Australia e Canarie, Leandro ha scelto l’Olanda. Nel 2018 si è trasferito ad Amsterdam, la città ideale per poter lavorare nell’accoglienza. Giunto lì, inizialmente ha prestato servizio come porter, una professione che gli ha permesso di scoprire le bellezze del luogo e di avvicinarsi all’ambìto ruolo di Hotel Concierge.

“Il 2021 – continua Leandro – è stato l’anno della svolta perché ho iniziato a lavorare presso l’Hotel Pulitzer, dove tuttora sono occupato. Qui, il Concierge è un pilastro fondamentale e il vero lusso è l’attenzione che viene rivolta all’ospite. Sono venuto in Olanda per lavorare nell’hospitality, ma è al Pulitzer che ho davvero maturato la consapevolezza di voler diventare un membro di Les Clefs d’Or The Netherlands. E grazie alle chiavi d’oro, ora ho accesso a tutte le hidden gems, le “perle nascoste” di cui Amsterdam è ricca”.

La scelta di lasciare la Sardegna

Leandro è davvero orgoglioso di far parte di questa associazione e di lavorare presso l’Hotel Pulitzer. Professionalmente, è pienamente soddisfatto: “Qui in Olanda e, in particolare al Pulitzer, si viene rispettati come persone e come lavoratori. Le retribuzioni sono commisurate alle competenze, i turni di lavoro sono giusti e i ruoli sono attribuiti attraverso il merito”. Leandro non nasconde un po’ di delusione quando parla dell’Italia: “Purtroppo, le esperienze lavorative che ho fatto in Sardegna – l’ultima delle quali nel 2021 a causa del Covid – mi hanno convinto a non restare. Le professionalità non vengono valorizzate e, fatto non trascurabile, in certi settori non è possibile lavorare tutto l’anno. Ad Amsterdam, invece, posso fare il lavoro che desidero e riceverne appagamento”. Leandro, dunque, fa parte di quel gruppo di professionisti qualificati che lasciano la propria terra perché questa non riesce a garantirgli le condizioni lavorative adeguate.

