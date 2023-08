Santa Teresa Gallura, festa di Ferragosto tra sacro e profano

Santa teresa Gallura unisce sacro e profano nella festa di Ferragosto.

Santa Teresa Gallura celebra il Ferragosto, una festa che perde le sue radici nella notte dei tempi e unendo sacro e profano.

Alle 19:00 iniziano le celebrazioni religiose in onore della Beata Vergine Maria Assunta. Poi la processione verso il porto, e da qui e la tradizionale processione in barca guidata dalla motonave Uragano, la capofila della processione, riccamente addobbata, verso la spiaggia Rena Bianca, con la partecipazione del coro “Matteo Peru” di Aggius. Mentre a terra centinaia di persone osservano dalle sponde del porto, la statua dell’Assunta guida il corteo di imbarcazioni fuori dal fiordo di Longonsardo. La processione, poi, doppia Punta Becchi e arriva alla spiaggia di Rena Bianca dove viene lanciata in mare una corona di fiori.

La festa prosegue presso il porto, dove alle 21 sarà possibile gustare prelibatezze locali come cozze e vino, col sottofondo musicale del coro “Sos Astores” di Golfo Aranci.

I festeggiamenti continuano ancora alle 22:00 in piazza Vittorio Emanuele I con il dj Thom C – Thomas Cadinu -. La sua musica, che permetterà ai presenti di festeggiare fino a notte fonda.