L’artista Metroman continua il suo tour in Gallura.

Metroman è tornato in Gallura e precisamente a San Teodoro. L’artista torinese, con la sua immancabile cassa stereo alle spalle, è andato a La Cinta dove ha fatto ballare tutta la spiaggia. Qui ha cantato diversi canzoni tra cui “Mare Fuori”, “O surdato innamurato”.

La spiaggia, colma di gente, ha partecipato ballando e cantando assieme a Metroman. Poi l’artista, come sua abitudine, ha postato tutto sui social facendo incetta di like e commenti. Il tour dell’artista sta proseguendo in diverse località della Sardegna dove ha avuto anche alcuni problemi.

In un locale di Porto Cervo, infatti, è stato cacciato come anche a Cala Mariolu. Il suo spettacolo non è stato gradito nell’altra spiaggia dove un uomo lo ha minacciato e mandato via a causa del volume troppo alto della musica, che secondo la sua opinione disturbata i presenti. Ma in realtà da come testimoniano altri i suoi video si stavano tutti divertendo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui