I due ladri di sabbia si stavano imbarcando da Olbia per Livorno.

Stavano partendo da Olbia in traghetto con della sabbia rubata da 11 spiagge della Gallura e conservata in piccoli barattoli con etichetta. Due turisti di Modena sono stati fermati per un controllo prima di imbarcarsi nel traghetto per Livorno, dopo che gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno scoperto il bottino dentro il bagagliaio.

Entrambi sono stati segnalati alla sezione operativa di Olbia dell’Agenzia delle Dogane per le relative attività di competenza. Quello che è accaduto questo pomeriggio è il secondo caso di furto ai danni delle spiagge e del mare sardo in appena tre giorni. L’ultimo fatto è quello di sabato pomeriggio, con la segnalazione di due italiani che avevano tentato l’imbarco, sempre da porto di Olbia, con un esemplare protetto di pinna nobilis e di alcune conchiglie.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui