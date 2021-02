La Sardegna passa in zona bianca.

La Sardegna passa in zona bianca. Le tante speranze dell’isola si sono concretizzate. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato oggi l’ordinanza che consente la tanto sognata zona bianca in Sardegna a partire da lunedì.

Una decisione supportata dai numeri. L’Rt dell’Isola infatti è il più basso in Italia con un valore di 0,68, mentre la media nazionale è 0,99. L’incidenza dei nuovi casi di coronavirus nell’Isola resta sotto i 50 ogni 100mila abitanti per la terza settimana consecutiva.

Una situazione in miglioramento certificata anche nell’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe anche per quanto riguarda i posti letto e le terapie intensive. A frenare l’ottimismo sul mancato passaggio era stato il rischio dei casi della variante inglese accertati nell’isola.

In zona bianca sarà previsto quindi da lunedì l’apertura di palestre e piscine anche se bisognerà continuare a rispettare il distanziamento e usare la mascherina. Una speranza anche per i bar e ristoranti che vedrebbero il prolungamento degli orari di apertura anche per la sera.

(Visited 2.099 times, 2.324 visits today)