L’iniziativa per i bambini di Olbia con Sas Janas.

Tutti insieme tra i filari di una grande vigna per andare alla scoperta dell’affascinante mondo dell’enologia. Nei giorni scorsi quaranta bambini sono stati coinvolti in un progetto didattico promosso con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla cultura e alle tradizioni più profonde della Sardegna.

E tutto questo nell’ambito della quinta edizione dell’iniziativa “La vendemmia dei bambini”, organizzata dall’associazione Sas Janas, presieduta da Claudia Pirina, e cofinanziata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Olbia, guidato da Sabrina Serra.

I piccoli protagonisti dei campi estivi di Sas Janas hanno raggiunto la cantina Murales, in località Piliezzu, e, accolti dal padrone di casa Piero Canopoli, hanno preso parte a un laboratorio interamente dedicato alla vendemmia. I bambini hanno partecipato a diverse attività, comprese la raccolta dei grappoli e la pigiatura dell’uva con i piedi, proprio come si faceva un tempo, e hanno inoltre potuto conoscere gli antichi strumenti impiegati nelle operazioni di vinificazione. I bimbi, anche con l’aiuto di Martina Canopoli, hanno così scoperto le diverse fasi del processo produttivo e di trasformazione dell’uva e anche assaggiato alcuni gustosi piatti della tradizione locale. Insomma, un vero e proprio viaggio tra i saperi e i sapori della tradizione vitivinicola che ha condotto i protagonisti del progetto didattico di Sas Janas alla scoperta di uno dei settori più importanti dell’economia gallurese e isolana in generale.

”Sosteniamo con forza i progetti rivolti ai nostri bambini e alle nostre bambine – sottolinea l’assessora Sabrina Serra -. Siamo contenti che l’associazione Sas Janas continui a coinvolgere i più piccoli in attività educativo-didattiche a contatto con la natura, come quella della vendemmia. È importante conoscere e vivere in prima persona le attività legate al nostro territorio”.

