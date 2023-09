I migliori accorgimenti naturali per calmare la tosse

Con l’arrivo dell’autunno, inizia quel periodo dell’anno in cui malanni come la tosse sono purtroppo molto frequenti. La buona notizia? In alcuni casi, si può ricorrere a degli accorgimenti naturali.

Uno dei più celebri – e semplici – consiste nel fare i gargarismi con l’acqua salata. Il rimedio in questione permette di apprezzare effetti antibatterici, di sciogliere il muco e soprattutto di alleviare il dolore.

Quando si punta a calmare la tosse in maniera naturale, non si può non prendere in considerazione lo zenzero. Questo rizoma, utilizzato nella medicina popolare da secoli, si contraddistingue per proprietà antinfiammatorie e per la presenza di attivi come le mucillagini e i gingeroli, decisivi quando si tratta di sciogliere il muco e liberare i bronchi.

Come consumarlo? Lo si può consumare crudo, grattandolo su contorni come la classica insalata, oppure preparare un infuso. Si sbuccia lo zenzero, lo si fa bollire per circa 15 minuti per poi aggiungere un cucchiaino di miele e un po’ di succo di limone. L’infuso, se possibile, dovrebbe essere consumato caldo.

Abbiamo appena nominato il miele, uno degli elisir naturali più famosi contro la tosse. Per via delle sue proprietà calmanti, quello all’eucalipto è particolarmente consigliato.

Ricordando sempre l’importanza di tenere in casa farmaci per la tosse – quelli che non richiedono la prescrizione medica possono essere acquistati comodamente online su portali certificati come Farma27 – qualora i rimedi naturali non dovessero sortire effetto, è doveroso sottolineare che, nei casi in cui la tosse è leggera, ci si può concedere una doccia calda per contribuire, grazie all’alta temperatura dell’acqua, ad aprire i seni nasali e a liberare i bronchi.

La tosse, che è un vero e proprio meccanismo di difesa che vede l’apparato respiratorio umano attivarsi per arrivare all’obiettivo della rimozione di secrezioni e, in generale, di corpi estranei, può essere calmata anche acquistando un umidificatore da sistemare in camera da letto.

Durante le ore notturne, infatti, la produzione di saliva è fisiologicamente più scarsa e si rischia, di riflesso, che la gola si secchi.

Da non dimenticare è altresì l’importanza di non fumare e di non esporsi al fumo passivo: in entrambi i casi, le vie respiratorie vanno incontro a sicura irritazione, condizione non certo favorevole quando si ha la tosse.

Tornando un attimo ai rimedi di origine vegetale, citiamo la malva che, assieme con ingredienti come gli estratti di piantaggine ed elicriso, può essere utilizzata per preparare un infuso che aiuta a sciogliere il muco e a lubrificare faringe e laringe.

