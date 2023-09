”Olbia perde 11 milioni di euro del Pnrr”, la denuncia del Pd

I fondi del Pnrr erano destinati a Olbia e 377 comuni sardi.

Ben 11 milioni di euro destinati a Olbia con il Pnrr per la transizione ecologica sono stati tagliati via. Gli importanti finanziamenti erano destinati anche ad altri comuni della Sardegna, ben 377, che ora non potranno realizzare i progetti per attuare una rivoluzione ”green”.

”Dopo i rapporti di Banca d’Italia, della Corte dei Conti e del Formez, il dato dei tagli al Pnrr sulle singole Regioni può essere ricostruito grazie ai dati presenti nel portale opencoesione e a quelli forniti dal sistema ANCI. Per la Sardegna, su quasi 16 miliardi, ai comuni sono tagliati finanziamenti per circa 500 milioni di euro, 499.5050.045,22 euro per l’esattezza”, aveva annunciato il deputato del Pd, Silvio Lai.

Progetti importanti perché riguardano anche l’efficienza energetica dei comuni agli interventi per le infrastrutture sociali delle aree interne. Il taglio è passato inosservato in quanto i Comuni non hanno ricevuto comunicazioni sul definanziamento.

“Ciò che preoccupa – aveva detto Silvio Lai – è anche l’inazione della Regione Sardegna che in questa vicenda si gioca sia il possibile ritardo delle opere sia la possibilità che il taglio di mezzo miliardo finisca a detratto dai finanziamenti europei già acquisiti. Lo si vedrà presto perché il premier nelle prossime settimane dovrà firmare gli accordi per l’utilizzo dell’FSC con le Regioni e se non conterranno fondi integrativi provenienti dai programmi statali.”

I consiglieri comunali del Partito Democratico di Olbia hanno espresso la loro preoccupazione riguardo alla notizia della perdita dei fondi Pnrr destinati a Olbia e ad altri comuni della Sardegna. Così Stefano Spada, Ivana Russu, Maddalena Corda, Gianluca Corda, Antonio Loriga e Rino Piccinnu, si sono uniti I progetti di Olbia riguardavano tematiche come la transizione ecologica (misura 2), l’inclusione e coesione sociale (misura 5) interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica

dei comuni e per le infrastrutture sociali delle aree interne.



