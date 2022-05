Scomparso dalla nave per Olbia, ritrovato il corpo senza vita

Tony Nicolaie era scomparso dalla nave partita lo scorso 6 maggio.

E’ stato trovato senza vita il 46enne scomparso dalla nave partita da Livorno per Olbia il 6 maggio scorso. Il corpo di Tony Nicolaie è stato recuperato in mare a largo di Bastia.

A dare l’allarme è stato un peschereccio che ha allertato le autorità della Corsica e poi la direzione marittima di Olbia e la polizia di frontiera. Sono pochi i dubbi sulla sua identità: l’uomo è stato riconosciuto dai vestiti che indossava al momento della scomparsa. Il 46enne si era imbarcato con alcuni connazionali per raggiungere la Sardegna, dove avrebbe dovuto iniziare a lavorare in un’azienda agricola del Campidano.

Era stato visto per l’ultima volta alle 4 di notte, successivamente al momento dello sbarco sull’Isola, intorno alle 8 di mattina, di lui non c’era più traccia. Sono in corso le indagini per ricostruire con chiarezza cosa sia successo, ma al momento l’ipotesi più probabile resta quella che il 46enne si sia gettato volontariamente in mare.