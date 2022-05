Le ricerche dell’uomo scomparso sulla nave per Olbia.

Ancora nessuna traccia di Toni Nicolaie, il 46enne partito, nella notte tra venerdì e sabato, da Livorno verso Olbia.

L’uomo è stato visto a bordo per l’ultima volta sabato notte intorno alle 4, ma al momento dello sbarco, alle 8, l’uomo è risultato assente dell’imbarcazione, setacciata dalla Guardia Costiera di Olbia, con l’ausilio anche di unità cinofile di polizia e personale di bordo della Moby.

L’uomo si era imbarcato per cominciare a lavorare in un’azienda agricola del Campidano. Diverse le ipotesi. Dal malore che lo ha fatto cadere in mare, fino al gesto volontario. Nel frattempo proseguono le indagini, supportate dagli agenti della polizia di frontiera.