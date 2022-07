Finisce in un canneto dopo l’incidente a Olbia.

Ennesimo incidente stradale a Olbia. In via Amba Alagi, all’angolo con via Basilicata, un’utilitaria è uscita di strada andando a finire in un canneto, dopo essersi scontrata con un’altra auto.

Illesi una mamma con i 2 bambini occupanti l’utilitaria, mentre per la conducente dell’altra autovettura è stato necessario il trasporto all’ospedale di Olbia con un’ambulanza del 118.

Sul posto, intorno alle 8:45, hanno operato i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza e bonifica dell’area, e la polizia locale.