Protestano gli ambientalisti a La Maddalena.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inviato oggi un’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti in relazione ai lavori in corso su una struttura a brevissima distanza dal mare in località Abbatoggia – Strangolato, sull’isola di La Maddalena.

“Abbiamo coinvolto i ministeri della Transizione Ecologica e della Cultura, la Regione Sardegna, il Comune di La Maddalena, l’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena, i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, la Guardia Costiera, la Forestale e informata per opportuna conoscenza la Procura della Repubblica di Tempio Pausania. L’area è tutelata con vincolo paesaggistico e con vincolo di conservazione integrale nella fascia dei 150 metri dalla battigia marina e come tale tutelata dal piano paesaggistico regionale“, fanno sapere dall’associazione ecologista.

Il GrIG auspica rapidi accertamenti che possano verificare la legittimità o meno di lavori in corso in un vero e proprio gioiello naturalistico del Mediterraneo.