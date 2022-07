Salmo scatenato sul palco di San Siro e fa la pace con Fedez

Pace fatta tra Fedez e Salmo.

Per usare una metafora meteorologica, si potrebbe dire che è tornato il sereno nei rapporti tra Salmo e Fedez. Il rapper di Olbia ieri si è esibito sul palco di San Siro, davanti a 50mila persone, cantando i suoi brani più celebri. Insieme a lui anche altre promesse della musica, da Lazza a Blanco, da Nitro e Noyz Narcos fino ad Ensi.

Pace fatta tra i due cantanti.

Tutto è bene quel che finisce bene. Dopo le polemiche di un anno fa, che hanno visto Salmo scontrarsi direttamente con Fedez, e viceversa, ora i rapporti sono cambiati. “Vi ricordate quel litigio con Fedez? È un gioco, non ci vogliamo mai veramente male, anzi ci si becca e abbiamo fatto la pace. Diciamo che siamo diventati amici”, ha affermato il rapper facendo salire sul palco il suo ex antagonista.

La polemica con Salmo.

Lo scorso anno Fedez si era scagliato contro Salmo. Al centro della discussione il concerto a Olbia davanti alla ruota panoramica, in piedi e senza mascherine. Il rapper milanese aveva accusato il collega di non aver avuto rispetto per il settore dello spettacolo e di quelli che rispettano le regole. “Sfruttare la nostra condizione di privilegiato, aggirare le regole per soddisfare i capricci personali. Questo non aiuta nessuno – aveva scritto Fedez – . Avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo che quest’anno cercano di tirare avanti con immensi sacrifici rispettando le regole per andare alla pari con i conti, quando va bene“.

La replica a Fedez.

“Non definitevi artisti se poi non avete le palle di infrangere le regole – aveva replicato Salmo -. Potevo andare a farmi la vacanza con Fedez invece sono sceso in strada e ho detto la mia”. Ci hanno detto di fare i live con poche persone, tutti distanziati e seduti. Noi non ci vogliamo stare seduti, diciamoci la verità“.