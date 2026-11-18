Al via il nuovo corso per Guardie Parco a La Maddalena.

Prenderà ufficialmente il via martedì 24 novembre 2026, alle ore 15:30, presso la biblioteca dipartimentale del Circolo Ufficiali della Marina Militare di La Maddalena, il nuovo percorso formativo per Guardie Parco. Una iniziativa promossa dal Gruppo “M.O. Domenico Millelire” dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) di La Maddalena.

Gli appuntamenti.

Il ciclo di lezioni si articolerà in tre appuntamenti settimanali e proseguirà fino al mese di aprile 2027. Il progetto nasce con l’obiettivo di formare personale qualificato e adeguatamente preparato per operare in modo concreto nella tutela dell’ambiente, nella salvaguardia degli ecosistemi e nella protezione del patrimonio naturalistico, con particolare attenzione alle aree protette e ai territori soggetti a specifiche misure di tutela.

Il percorso didattico è aperto a tutti gli interessati e si rivolge anche agli studenti delle Scuole Superiori di La Maddalena, i quali potranno aderire al programma anche in modalità di formazione scuola-lavoro. L’obiettivo didattico è fornire le conoscenze giuridiche, tecniche e operative indispensabili per svolgere efficacemente attività di vigilanza, prevenzione, controllo, informazione e assistenza sul territorio.

Lo stage.

Accanto alle sessioni teoriche in aula, il programma prevede un’importante componente pratica attraverso stage e attività direttamente sul campo. Tra le opportunità formative integrate spicca anche un corso dedicato al conseguimento della patente nautica da diporto entro le 12 miglia, che si svolgerà presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena grazie alla collaborazione della Lega Navale locale. Per consultare il programma completo, i requisiti di partecipazione e tutti gli ulteriori dettagli organizzativi è possibile visitare il sito ufficiale lamaddalenapark.it.

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