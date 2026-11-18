Addio a Raimondo Piredda.

Dolore a Olbia per la scomparsa prematura di Raimondo Piredda. Se ne è andato a soli 56 anni, lasciando un profondo vuoto tra i suoi cari e quanti lo conoscevano. Il vuoto lasciato da questa improvvisa perdita viene colmato dal ricordo affettuoso della famiglia e delle persone care, che si stringono in un momento di grande e misurato dolore per elaborare il lutto.

L’ultimo saluto si terrà giovedì diciannove novembre alle ore sedici, con la celebrazione dei funerali che avranno luogo nella cornice della Chiesa La Sacra Famiglia. Per permettere ai familiari e ai conoscenti di accompagnarlo nell’ultimo tratto del cammino terreno, il corteo funebre muoverà partendo dall’Hospice di Tempio Pausania alle ore quindici. Al termine del rito funebre religioso, la processione proseguirà verso la sua ultima dimora presso il nuovo cimitero, dove avranno luogo le esequie definitive

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui