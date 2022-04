L’incidente all’incrocio per Baja Sardinia.

Scontro tra un’auto e una moto, questa mattina, nei pressi di Baja Sardinia. Per cause in fase di accertamento, intorno alle 12, il conducente del mezzo a due ruote, che transitava lungo la strada provinciale 59, è andato a sbattere contro una vettura.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha accompagnato il ferito in ospedale a bordo dell’elisoccorso. Nell’impatto l’uomo ha riportato diverse fratture, ma le sue condizioni non sono gravi. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi e l’area, nei pressi dell’incrocio per l’Ea Bianca.