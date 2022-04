Le colombe e le uova artigianali di Olbia.

Colomba e uova al cioccolato sono una tradizione consolidata della Pasqua di Olbia. Non c’è, infatti, tavola dove mancano questi golosi dolci, soprattutto quando ci sono bambini che aspettano sempre una divertente sorpresa da trovare dentro l’uovo di Pasqua.

Tante le pasticcerie di Olbia che hanno cominciato a confezionare le loro specialità tradizionali, che come è risaputo sono molto più saporite rispetto ai dolci industriali che affollano gli scaffali del supermercato e che spesso rivelano essere un prodotto meno genuino. Ne abbiamo sentite 3 di pasticcerie, le più note a Olbia, che quest’anno, spinti anche dalla ripartenza, hanno deciso di sfornare uova e colombe a più non posso per accontentare grandi e piccini.

Tra questi c’è Sara Cake Boutique, una pasticceria olbiese che si trova in via Veronese. “Quest’anno abbiamo preparato un bel pò di cose, come le uova farcite e quelle decorate – ha detto Sara Atzeni, titolare della pasticceria -. Per le uova farcite abbiamo optato alla crema, al pistacchio e il caramello salato, mentre quelle decorate le abbiamo dipinte con diversi soggetti, come quelli dei cartoni animati e delle serie Tv. Dentro c’è sempre una sorpresa molto carina. Per quanto riguarda le colombe, invece, abbiamo la classica e quella al pistacchio. In questi giorni c’è stato molto lavoro da fare, infatti siamo distrutti ma soddisfatti perché tantissimi hanno acquistato i nostri dolci, soprattutto le uova di Pasqua che sono piaciute molto”.

Poi c’è la nota Tiramisù di Olbia, che ha realizzato uova e colombe di vario tipo. “Realizziamo le uova in base alle richieste che ci fanno i clienti, che ci chiedono anche come le vorrebbero decorate – spiega Laura, dipendente di Tiramisù -. Ci hanno chiesto soprattutto quelle al pistacchio, che sono quelle più gradite, ma le prepariamo anche al cioccolato al latte, fondente e nocciole. Abbiamo avuto molte richieste, anche in questi ultimi giorni e c’è un po’ di tempo per preparare questi prodotti. Alcune uova abbiamo deciso di darle anche in beneficienza ad associazioni”.

Ha realizzato 4 gusti di colomba la pasticceria Latte&Miele di Olbia di Emanuele Dessena, una di queste due mesi fa ha conquistato il premio nazionale “Divina Colomba”. “Abbiamo ricevuto il riconoscimento con la colomba al cioccolato bianco e lamponi – afferma il pasticcere -, che poi è stata quella più richiesta a Olbia. Poi abbiamo i gusti pistacchio, fondente e tradizionale. E’ stato un anno particolare perché la crisi si è sentita, sia per il covid che per la guerra e questo ha portato tante preoccupazioni, abbiamo avuto richieste solo nell’ultima settimana, ma comunque tantissime. Ma il dolce più richiesto è e sarà sempre la formaggella”.