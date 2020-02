Scossa di terremoto percepita questa notte in Gallura.

Una lieve scossa si è percepita intorno alle 00.45 di stasera. Le segnalazioni arrivano da varie zone dell’isola; da Siniscola a San Teodoro fino a Dorgali. Per una frazione di secondi pareti, letti e mobili hanno vibrato all’interno delle abitazioni svegliando chi dormiva e spaventando chi l’ha sentita forte e chiara. Il raggio delle vibrazioni pare sia arrivato anche a Olbia, Nuoro e a Sassari interessando tutta la parte nord della Sardegna. Le cause sono ancora da accertare.Daalle prime informazioni pare che l’epicentro si trovi nel mar Tirreno, ancora da verificare. Rimane per ora spavento e apprensione.

