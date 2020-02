L’onorificenza a Dino Impagliazzo.

A Roma lo conoscono tutti come lo “chef dei poveri”. Il vero cuore della Capitale, aggiunge qualcuno subito dopo con una nota quasi romantica. Da anni il suo unico scopo è quello di sfamare i bisognosi. Una missione racchiusa sotto il cappello dell’associazione Romamor, che vede impegnati decine di volontari.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito oggi l’onorificenza al Merito della Repubblica italiana. Un riconoscimento che fa battere il cuore un po’ anche alla Sardegna, e precisamente a La Maddalena, dove Dino Impagliazzo ebbe i natali 90 anni fa.

Ex dirigente Inps in pensione, cresciuto a Roma dall’adolescenza, Impagliazzo ha sempre mantenuto forte il legame con l’isola. La decisione di tendere la mano ai meno fortunati arrivò vedendo i senza tetto della stazione Tuscolana. Da allora il suo impegno non è più venuto meno ottenendo il soprannome di chef dei poveri.

