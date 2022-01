Lo screening a Olbia.

Da questa mattina è iniziata la campagna di screening nella popolazione scolastica delle scuole superiori di Olbia di competenza provinciale che riguarderà 4.179 studenti e che terminerà giovedì 13 gennaio secondo il calendario predisposto dall’Asl di Olbia.

Verranno sottoposti a screening i 1.010 studenti del liceo Scientifico Lorenzo Mossa alunni, di cui 751 centrale e 259 nella succursale Delta center. Seguono i 550 dell’istituto Panedda e i 1.003 dell’istituto Deffenu, che ha il 30% dei pendolari. Inoltre anche i 796 frequentanti del liceo classico Gramsci, che ha anch’esso il 30% dei pendolari e molti già vaccinati, come i 425 del liceo artistico De Andrè, suddivisi in 385 al centrale, 80 nel plesso della zona industriale e 40 del serale. Infine i 395 studenti dell’istituto professionale Amsicora, con oltre il 40% di pendolari, divisi in 305 nella sede Ipia di via Emilia e 90 nell’Agraria di via Loiri.