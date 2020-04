La collaborazione con l’emittente Gallura Tv.

È iniziata la sperimentazione delle lezioni in trasmissione televisiva dei docenti del Liceo Dettori di Tempio Pausania. Una singolare iniziativa, prima nell’isola e tra le prime, in tale conformazione, in Italia. Ovvero l’unione tra una scuola ed una emittente televisiva (Gallura Tv) con lo scopo di permettere a tutti gli studenti, compresi quelli che hanno problemi di interent, di poter seguire le lezioni dei propri professori attraverso la televisione.

Un’occasione, inoltre, per genitori e telespettatori in genere di rivedere programmi scolastici trattati anni addietro. Nella fattispecie grazie a questa iniziativa singoli docenti portano avanti un programma di lezioni con una trasmissione televisiva. Inoltre, l’emittente ha reso disponibile una sezione del sito internet per poter rivedere le lezioni suddivise per materia, ed anche per poterle scaricare successivamente alla messa in onda.

Dinnanzi ad una evoluzione della rete, tanti sono ancora gli alunni che hanno difficoltà nel poter reperire internet e computer per poter seguire le innumerevoli lezioni a distanza organizzate dalle varie scuole. Questa iniziativa vuole essere, dunque, anche un ulteriore contributo per seguire il programma dei propri docenti aprendo, inoltre, una originale possibilità che potrebbe essere seguita da altre scuole.

