Difficoltà a presentare domanda per il bonus di 800 euro.

Come si presenta la domanda per il bonus da 800 euro? Molti cittadini di Olbia se lo chiedono, trovando non poche difficoltà nel compilare le domande. C’è a chi, dopo aver compilato la domanda, sul sito https://bonus800ras.sicare.it/, compare una schermata bianca, si blocca il pc o chi non riesce a inserire il proprio Iban o a finire di compilare i moduli.

Non pochi quelli che hanno difficoltà ad inserire la firma per allegarla alla domanda, a scannerizzare i documenti e a produrre la firma digitale. Per altri, invece, i documenti da compilare sono tanti. Troppi da far perdere quasi la pazienza, mentre ad altri mancano strumenti e competenze digitali minime per presentare domanda.

Sono tanti i cittadini di Olbia presi dal panico per la difficoltà nel presentare le domande per richiedere gli 800 euro di bonus a sostegno delle famiglie sarde. Le richieste di aiuto si sprecano. Segnale di quanto questa norma sia risultata ostica alla maggior parte degli aventi diritto.

