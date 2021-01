Assolto il magistrato Fiordalisi.

È stato assolto dall’accusa di aver modificato i fascicoli che stava esaminando e per le presunte minacce a due dipendenti della Procura di Tempio. L’assoluzione del magistrato Domenico Fiordalisi, ex procuratore capo in Gallura, arriva oggi con la formula più ampia da tutte le contestazioni.

La decisione è del gup di Tempio, Marco Contu, ed è arrivata alla fine di un procedimento celebrato con il rito abbreviato. Il magistrato, attualmente consigliere in Corte di Cassazione, era stato accusato di avere modificato alcuni atti utilizzando una penna nel 2018 a Tempio. Per quei fatti presunti il pubblico ministero Gregorio Capasso aveva chiesto l’assoluzione.

(Visited 69 times, 69 visits today)