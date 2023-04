Il sequestro di una 15enne ha portato all’arresto di due giovani.

Due ragazzi, uno di 20 anni e l’altro di 21 anni, originari di Olbia e Tempio Pausania, sono stati arrestati ieri dai carabinieri della Compagnia di Lanusei con l’accusa di sequestro di persona. La vittima era una 15enne che, secondo le accuse, è stata tenuta prigioniera in una roulotte nella periferia di Tortolì, in Ogliastra, durante la notte tra giovedì e venerdì. Entrambi i sospettati sono senza fissa dimora e sono già noti alle forze dell’ordine. Dopo essere stati arrestati, sono stati trasferiti al carcere di San Daniele, a Lanusei.

La roulotte occupata illegalmente.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la ragazza che non era stata raggiungibile dai genitori da giovedì sera è stata ritrovata dai militari venerdì mattina in un’area vicino al cimitero di Tortolì. All’interno dell’area c’erano diverse roulotte, tra cui una occupata illegalmente dai due giovani, senza il permesso dei proprietari.

L’intuizione dei carabinieri.

I carabinieri, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, sono intervenuti nell’area e hanno aperto tutte le roulotte, ad eccezione di una, dove non rispondeva nessuno. Il silenzio ha insospettito gli investigatori che, dopo aver usato un cacciavite, hanno forzato la porta trovando all’interno i due giovani insieme alla minorenne. Gli investigatori hanno trovato anche coltelli, piedi di porco e altri utensili. La roulotte è stata messa sotto sequestro per ulteriori indagini.

Arrestati due giovani.

Dopo il ritrovamento della 15enne, è stata immediatamente chiamata un’ambulanza del 118 che l’ha trasportata al pronto soccorso di Lanusei. I due ragazzi, giunti in Ogliastra dalla Gallura in cerca di lavoro, sono stati immediatamente interrogati in caserma. In seguito alle indagini e su disposizione del magistrato di turno, i sospettati sono stati trasferiti in carcere.

