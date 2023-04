L’incidente vicino l’ospedale Mater Olbia.

Nella mattinata di oggi, poco dopo le 6, si è verificato un incidente stradale nei pressi del Mater Olbia. Una giovane ragazza alla guida dell’auto ha perso il controllo del veicolo ed è finita fuori strada. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’incidente, ma le forze dell’ordine stanno lavorando per accertarle.

I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti prontamente sul posto e hanno provveduto a tagliare le lamiere dell’auto per poter soccorrere la giovane conducente, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. La giovane è stata successivamente affidata alle cure mediche del 118 che l’ha trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’incidente è stato oggetto di rilievi da parte dei carabinieri di Olbia, che stanno lavorando per stabilire la dinamica dell’evento e comprendere le cause che hanno portato alla perdita di controllo dell’auto.

