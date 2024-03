Sequestrate 3 discariche abusive in Gallura

Le discariche abusive in Gallura.

I carabinieri del Noe, con i carabinieri del Nucleo operativo ecologico, stanno conducendo una vasta campagna di monitoraggio ambientale in Gallura per contrastare le discariche abusive.

Recentemente, tre siti nella zona industriale di Sant’Antonio di Gallura sono stati messi sotto sequestro preventivo dopo che il Noe ha individuato enormi accumuli di rifiuti, principalmente inerti dalla lavorazione del granito. Sono state denunciate 4 persone per violazione ambientale.

Anche altre discariche abusive sono state scoperte e monitorate, evidenziando l’impegno continuo nel proteggere l’ambiente. Il Noe continuerà i controlli in altre aree della Gallura, affrontando varie questioni ambientali come discariche abusive, impianti energetici e inquinamento delle zone sensibili. Cittadini e enti possono segnalare eventuali problematiche ambientali per un intervento del Noe.

