Caos all’aeroporto di Olbia, numerosi ritardi e voli cancellati

Disagi all’aeroporto di Olbia.

Appena cominciata la stagione estiva, assieme ai disagi dei trasporti aerei. In queste ore molti voli da e per l’aeroporto di Olbia stanno subendo ritardi e cancellazioni. Questa situazione sta comportando non pochi malumori tra chi vuole venire in vacanza in Gallura.

Un problema che era stato denunciato a più riprese dall’opposizione, compresi i rincari che sta rendendo sempre più difficile per molte famiglie trascorrere le vacanze in Sardegna.

Ritardi e cancellazioni.

La compagnia che sta registrando più cancellazioni e ritardi è la low cost Easyjet, dove i viaggiatori hanno riscontrato dei disagi anche ieri sera, con altre soppressioni di voli da Milano Malpensa a Olbia. “Motivi operativi” stanno costringendo a non svolgere il servizio. Cancellato anche un volo in partenza dall’aeroporto Costa Smeralda diretto a Bergamo.

Una problematica che è stata riscontrata lo scorso anno, che ha registrato il record di voli cancellati. Nel 2022, sono stati circa 277 su 19.064 i voli che non sono partiti da o per l’aeroporto di Olbia. In alcuni casi i passeggeri hanno dovuto trascorrere la notte al Costa Smeralda, con lo scalo che si è dovuto organizzare per fornire le brandine a chi non ha trovato un posto in hotel.

