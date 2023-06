Un’auto abbatte un palo a Olbia, ma il conducente scompare

Giallo a Olbia dove un’auto ha abbattuto un palo della luce ma il conducente è scappato prima dell’arrivo dei soccorsi. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 in via Imperia. Un’utilitaria grigia si è schiantata contro un palo della luce e lo ha abbattuto, col mezzo rimasto di traverso in mezzo alla strada.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la Polizia locale di Olbia, ma a bordo non c’era nessuno. Non si sa se per effetto dello choc o per altri motivi, il conducente è scappato. Gli agenti stanno ricostruendo al dinamica dell’incidente e cercando di risalire all’identità del responsabile.

