Spazzatura di Capodanno abbandonata in campagna ad Arzachena.

Segnalato nei giorni scorsi ad Arzachena l’ennesimo caso di abbandono dei rifiuti in mezzo a una strada pubblica, in zona Picuccia. La strada bianca transita in una zona di Arzachena popolata di case sparse. I sacchi di rifiuti, evidentemente del periodo delle feste, prima di essere spostati a mo’ di “spartitraffico”, al centro della carreggiata, erano, secondo testimonianze, disposti in modo trasversale, e impedivano, di fatto, il passaggio delle automobili.

Dopo un giorno gli addetti della nettezza urbana hanno provveduto a rimuovere i sacchi di riifuti dalla carreggiata, ma non è l’unico ritrovamento di questo tipo. Se in estate si pensa subito ai turisti che non rispettano il luogo delle vacanze come farebbero a casa propria, è evidente che non si tratti, in questo caso, di turisti.

Per gli abitanti del posto i rifiuti abbandonati nelle stradine di campagna o a margine dei centri abitati sono la prova evidente che alcuni abitanti dei maggiori centri abitati, non rispettando la raccolta differenziata, si liberino dei rifiuti accumulati in casa propria, abbandonandoli nelle campagne circostanti i centri abitati.

