La petizione per aumentare gli spazi per pedoni e biciclette nelle strade di Olbia.

Chiedono che le strade di Olbia più spaziose vengano ridotte per far posto a percorsi pedonali e ciclabili gli attivisti di Hub.Mat, associazione che promuove la mobilità sostenibile e la riqualificazione dello spazio pubblico: “in alcune strade di Olbia quello spazio è spesso sovradimensionato, rispetto alle reali necessità delle auto: i guidatori transitano dove è loro più comodo e trovano parcheggio proprio davanti il luogo che devono raggiungere senza alcuna difficoltà”, afferma l’associazione nella petizione al Comune di Olbia.

Per gli organizzatori della petizione, un manto stradale troppo spazioso porta gli automobilisti ad accelerare troppo: “L’offerta di uno spazio stradale molto più ampio della domanda fa sì che i guidatori abbiano la possibilità di accelerare molto più di quanto consentito, con grave rischio per sé stessi e per gli altri”.

Il parcheggio a lato strada precluderebbe altri usi alle porzioni di manto stradale non necessarie per il transito delle auto: “Allo stesso tempo, il parcheggio “casuale” occupa spesso con poche macchine una fascia laterale di 3 metri che viene preclusa ad altro uso – fosse anche una corsia dedicata al trasporto pubblico – come nell’esempio in foto”.

L’occasione per rimediare viene individuata nel rifacimento di alcune strade in atto a Olbia : ”Chiediamo di destinare, ove possibile – in occasione delle nuove asfaltature – più spazio a pedoni e biciclette su ogni strada che abbia le caratteristiche che abbiamo evidenziato, destinando una fascia della strada a corsie ciclabili, percorsi pedonali accessibili e anche a corsie riservate al trasporto pubblico. Queste modifiche potrebbero essere proposte anche in via sperimentale, per vedere come va”.

Chiunque volesse firmare il documento potrà contattare gli attivisti di Hub.Mat attraverso l’email associazionehub.mat@gmail.com

